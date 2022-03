CM Yogi, Yogi Adityanath: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री (UP CM) योगी आदित्‍यनाथ ( Yogi Adityanath) ने आज शुक्रवार को लखनऊ (Lucknow) में राजभवन ( Raj Bhavan) पहुंचे और राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) को अपना इस्‍तीफा सौंप दिया . सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्‍यपाल को गुलदस्‍ता भेंट किया. इसके बाद राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी को शाल भेंट कर उन्‍हें बधाई दी. इसके बाद सीएम योगी ने राज्‍यपाल को अपना इस्‍तीफा सौंप दिया. इसके साथ ही नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है. राज्‍यपाल ने योगी आदित्‍यनाथ को अगले मुख्‍यमंत्री की शपथ तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए जिम्‍मदारी दी है.Also Read - चुनाव से ठीक पहले दलबदल करने वाले विधायकों को जनता ने सिखाया सबक, 21 में से सिर्फ 4 को मिली जीत

#WATCH UP CM Yogi Adityanath tenders his resignation to Governor Anandiben Patel at Raj Bhavan in Lucknow pic.twitter.com/WM3TzqBwcF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 11, 2022