उत्‍तर प्रदेश के मुरादाबाद (Moradabad) में गुरुवार को पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान हंगामें में घायल एक मीडियाकर्मी के वीडियो को लेकर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्र‍िपाठी (Shalabh Mani Tripathi) ने निशाना साधा है. आरोप है कि जब एक पत्रकार ने सपा चीफ से कुछ सवाल पूछे थे तो उनके साथ मारपीट की गई. सपा प्रमुख की प्रेस कॉन्‍फेंस में पिटाई के शिकार हुए जर्नलिस्‍ट फरीद शम्‍सी का वीडियो टि्वटर पर वायरल हो रहा है. Also Read - BJP का आरोप- हिंदुत्व का विरोध करने वाली 'आप' चुनाव देख रामभक्ति की बातें करने लगी

यूपी के सीएम के सूचना सलाहकार ने कहा है कि मुरादाबाद के सीनियर पत्रकार फरीद शम्‍सी के साथ सपा समर्थकों ने मारपीट कर दी, जिसमें वह घायल हो गए. उन्‍होंने इस वीडियो को रिट्वीट किया है. टि्वटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, ”मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार श्री फरीद शम्सी को सुनिए, वे बुरी तरह जख्मी हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने महज सवाल पूछने पर उनकी ये हालत बना दी, बंदूक के कुंदों तक से इस कदर पीटा कि वे बेदम हो गए.” Also Read - चुनाव आयोग ने Mamata Banerjee की चोट को लेकर TMC के पत्र का दिया जवाब, कही यह बात...

वहीं मामले में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी वीडियो को रिट्वीट किया है. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है. लाल टोपी वाले गुंडे. साइकिल और सैफई वाले गुंडे. उत्तरप्रदेश और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुश्मन. 22 में तो क्या 22 साल बाद भी उत्तरप्रदेश में सपा और अखिलेश नहीं आने वाले.

वहीं, इस आरोप को खारिज करते हुए मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद सैयद तुफैल हसन, जो इस घटना के दौरान मौजूद थे, उन्‍होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से बात करने से इनकार नहीं किया.

#WATCH Ruckus erupted at former Uttar Pradesh CM and Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav’s press conference in Moradabad, earlier today. pic.twitter.com/BwGQgGvp4c

— ANI UP (@ANINewsUP) March 11, 2021