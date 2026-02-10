Hindi Uttar Pradesh

Up Cm Yuva Udyami Yojana Interest Free Loan How To Apply Benefits

क्या है योगी सरकार की CM युवा योजना? कौन कर सकता है आवेदन और क्या मिलते हैं लाभ? जानें सबकुछ

यूपी की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 5 लाख तक ब्याज मुक्त और बिना गारंटी लोन मिल सकता है. आइए जानते हैं इसमे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा.

अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो योगी सरकार की ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ आपके काम आ सकती है. वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने इस योजना के तहत 1.50 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा है. यही वजह है कि इस योजना को यूपी के युवाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है. क्योंकि इसमें लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ता और गारंटी की जरूरत भी नहीं होती. आइए इस खबर में आपको ‘सीएम युवा योजना’ के बारे में विस्तार से बताते हैं…

क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना यूपी सरकार की एक खास स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करना है. इस योजना के तहत, सरकार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन, जरूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट देती है. योजना में युवा करीब 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं. यह योजना खासतौर पर 21 से 40 साल की उम्र वाले युवाओं के लिए बनाई गई है. सरकार का लक्ष्य है कि हर साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार मिले और आने वाले 10 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए. इसके अलावा सरकार परियोजना लागत का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में भी देती है, जिससे बिजनेस शुरू करना और आसान हो जाता है.

कितना लोन मिलता है और क्या फायदा है?

सीएम युवा योजना को दो चरणों में लागू किया गया है. पहले चरण में 5 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी मिलती है, जिसमें करीब 4.5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त और गारंटी फ्री लोन दिया जाता है. इस लोन की खास बात यह है कि इसमें शुरुआत में 6 महीने तक भुगतान की छूट भी मिलती है, जिससे युवा आराम से बिजनेस सेट कर सकते हैं. इसके बाद जब पहला लोन सही तरीके से चुका दिया जाता है, तब दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत को मंजूरी मिल सकती है. दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले दोगुनी रकम या करीब 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिसमें सरकार 50 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी देती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों और जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच हो. आवेदन करने के लिए कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा युवा ने किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हासिल की हो. योजना के तहत लाभार्थी को अपनी कैटेगरी के अनुसार कुछ हिस्सा खुद भी लगाना होता है. सामान्य वर्ग के लिए 15%, ओबीसी के लिए 12.5%, और एससी/एसटी/दिव्यांगजन व पिछड़ा वर्ग के लिए 10% योगदान तय किया गया है. कुछ चिन्हित जिलों में सभी वर्गों के लिए 10% योगदान रखा गया है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सीएम युवा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि युवाओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. इसके लिए आपको MSME पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होता है. फॉर्म में आपकी पर्सनल जानकारी, बिजनेस प्रोजेक्ट का विवरण और बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होती है. इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और स्किल ट्रेनिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं. अगर आप सच में बिजनेस शुरू करने का मन बना चुके हैं, तो यह योजना आपके लिए शानदार मौका है, क्योंकि इसमें बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन मिल रहा है.

