UP Coaching Centre Re-Opening News: कोरोना का कहर कम होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पाबंदियों में कई राहतों का ऐलान किया है. योगी सरकार (Yogi Govt) ने राज्य भर में कोचिंग संस्थान (UP Coaching Centre Reopening News) खोलने का आदेश दे दिया है. हालांकि सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कोचिंग संस्थान सिर्फ उन्हीं जगहों पर खोले जाएंगे जो इलाका कन्टेन्मेंट जोन से बाहर का होगा.Also Read - UP Me School Kab Khulenge: यूपी में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी जल्द खुलेंगे, जानें CM योगी ने क्या दिया आदेश

इसके साथ-साथ साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी कोचिंग संस्थानों को बंद रखना जरूरी होगा. इसके साथ-साथ योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने का फैसला किया है. यूपी में अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को रहेगी. पहले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहता है. Also Read - UP News: नशे में धुत बाप ने बेटी संग की गंदी हरकत, पत्नी को पता चला और फिर...

Government of Uttar Pradesh allows re-opening of coaching centres located outside containment zones, except on the days when the mandatory weekly COVID curfew is imposed. pic.twitter.com/yQpjlFQ2h7

Also Read - अश्लील हरकत कर रहे मनचले की पिटाई का Video वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

इसके अलावा यूपी में अब निचली कक्षा यानी 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोलने का फैसला किया गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. स्थिति का आंकलन करते हुए इन विद्यालयों में एक सितंबर से पढ़ाई शुरू की जा सकती है. मालूम हो कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के स्कूल खुलने पर सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही पढ़ाई को अनुमति दी गई है. 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को लेकर भी यही फैसला किया जा सकता है. हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएगी.

Movement of people allowed from 6 am-10 pm from Mondays to Saturdays, with effect from 14th Aug. People will mandatorily need to wear masks, observe social distancing & use sanitsier. Sunday lockdown/Corona Curfew to continue: Awanish K Awasthi, Addl Chief Secy, Home, Govt of UP pic.twitter.com/gvYRCvGl23

— ANI UP (@ANINewsUP) August 11, 2021