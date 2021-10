Rajesh Pati Tripathi and Lalitesh Pati Tripathi join TMC : उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के दो नेता (UP Congress leaders) राजेश पति त्र‍िपाठी (Rajesh Pati Tripathi) और उनके बेटे यूपी कांग्रेस के पूर्व उपाध्‍यक्ष ललितेश पति त्र‍िपाठी (Lalitesh Pati Tripathi) आज सोमवार को सिलगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए.Also Read - UP: मायावती सरकार में मंत्री रहे BSP के दो पूर्व नेता लालजी वर्मा, रामअचल राजभर ने SP में किया शामिल होने का ऐलान

Siliguri: UP Congress leaders Rajesh Pati Tripathi and Lalitesh Pati Tripathi join TMC in the presence of West Bengal CM Mamata Banerjee and party leader Abhishek Banerjee. pic.twitter.com/bcibkgwWlh

— ANI (@ANI) October 25, 2021