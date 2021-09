UP Corona Curfew Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब नियंत्रित नजर आ रही है. इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है और नाइट कर्फ्यू में और ढील दे दी गई है. अब यूपी में दुकानों-बाजारों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अभी राज्य में नाईट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा .Also Read - UP Me Khul Gaye Schools: वीडियो में देखें कैसे पहले दिन स्कूल पहुंचे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, सीएम योगी ने किया ट्वीट

हाल ही में योगी सरकार ने संडे लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा की थी. उससे पहले शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया गया था. इसके बाद अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी है. नए आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में रात 11 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. यानी कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटा कम कर दिया है. अब बाजार-दुकानें और प्रतिष्ठान 10 बजे की बजाय 11 बजे तक खुले रहेंगे. Also Read - Corona Curfew In Uttarakhand: उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की मियाद, 7 सितंबर तक नियम रहेंगे जारी

मुख्यमंत्री योगी टीम-9 के साथ मंगलवार को प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद सरकार की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं. ऐसे में अभी सावधानी बरतना जरूरी है. लोगों से अनुरोध है कि वे अभी अनावश्यक सड़कों पर न घूमें. इसके साथ ही अभी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है. Also Read - UP News: भाजपा विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र, जौनपुर का नाम बदलकर जमदग्निपुरम रख दें

समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप टीकाकरण के लिए योग्य लोगों में से 45 फीसदी प्रदेशवासियों ने टीके की पहली खुराक प्राप्त कर ली है. पिछले दिनों इस मामले में प्रदेश ने दो नए रिकॉर्ड बनाये हैं. लेकिन अभी सावधानी रखनी जरूरी है. यूपी में टीकाकरण जोर-शोर से चल रहा है.