UP Corona News: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है और इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 47 हजार के पार पहुंच गई है. इस बीच देश भर से रोजाना अस्पतालों की मनमानी की खबर सामने आती रहती है. राज्य धीरे-धीरे इस पर अंकुश लगाने का काम भी कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रेट तय किया गया है. लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर आरपी सिंह ने आदेश जारी कर कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के लिए रेट कार्ड जारी किया है.

लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, सपोर्टिव केयर और ऑक्सीजन के साथ आइसोलेशन बेड के एक दिन का चार्ज 10 हजार रुपये होगा. बिना वेंटिलेटर के ICU का चार्ज 15 हजार रुपये लिया जाएगा. इसके अलावा वेंटिलेटर के साथ ICU का चार्ज 18 हजार रुपये होगा. इसके साथ-साथ ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे. आदेश के अनुसार अगर किसी अस्पताल ने इसे मानने से इनकार किया या उसके खिलाफ इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई तो उनपर कार्रवाई की जाएगी.

उधर, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 4603 नए मामले सामने आये, जबकि 50 और मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2280 हो गया. अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 88, 786 लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक होकर अपने घरों को चले गये हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 2280 लोगों की मौत हो गई है.

उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन यानी घर पर एकांतवास में रहकर कुल 22,408 लोग अपना इलाज करा रहे हैं. अब तक 43,101 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं. इनमें से 20,398 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुछ और लोगों को छुट्टी दिये जाने की प्रक्रिया जारी है. वहीं, निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर 1653 लोग इलाज करा रहे हैं, जबकि सेमी पेड एल-1 प्लस सुविधाओं में 186 लोगों का इलाज चल रहा है.

(इनपुट: भाषा से)