UP Corona Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं. लॉकडाउन का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. यूपी में भी बेकाबू हुए कोरोना के मामलों पर लगाम लगना शुरू हो गया है. उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमित 285 और लोगों की मौत हो गई और 9391 नए मरीज सामने आए. स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी. Also Read - Lockdown Updates In Uttar Pradesh: लॉकडाउन पास को लेकर योगी सरकार का नया आदेश, अब सिर्फ...

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमित 285 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17817 हो गई है. इस अवधि में सबसे ज्यादा 22 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं. इसके अलावा कानपुर नगर में 21, गाजियाबाद तथा सहारनपुर में 11-11, लखीमपुर खीरी और इटावा में नौ-नौ, शाहजहांपुर, चंदौली, बलिया, झांसी, प्रयागराज, बस्ती तथा मेरठ में आठ-आठ मरीजों की मौत हुई. Also Read - UP Lockdown News: उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन, जानें किन-किन चीजों की इजाजत और कहां है पाबंदी!

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 9391 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसी अवधि में 23045 मरीज ठीक भी हुए हैं. सबसे ज्यादा 542 नये मामले गोरखपुर में मिले हैं. इसके अलावा राजधानी लखनऊ में 517, सहारनपुर में 458, गौतम बुद्ध नगर में 457 तथा मेरठ में 452 तथा आगरा में 79 नये मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में इस वक्त एक लाख 49 हजार 32 कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में दो लाख 55 हजार 110 नमूनों की जांच की गई. राज्य में अब तक चार करोड़ 49 लाख 50 हजार 523 नमूनों की जांच की जा चुकी है.

(इनपुट: भाषा)