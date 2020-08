UP Coronavirus News: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार पहुंच गया और अब तक 64 हजार से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कोविड-19 अस्पताल के प्रभारी (Covid-19 Hospital) की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है. एक चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. Also Read - UP News In Hindi: रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष का VIDEO वायरल, निलंबित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक पांडेय ने सोमवार को बताया कि कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन के 19 अगस्त को कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार देर रात उनका निधन हो गया. उन्होंने बताया कि रुद्रपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात रहे रंजन को गत मार्च में कोविड-19 अस्पताल का प्रभारी बनाया गया था. पिछली 19 अगस्त को जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था. उन्हें 22 अगस्त को जिला मुख्यालय के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्थिति बिगड़ने पर दो दिन पहले उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. Also Read - गोरखपुर के भाजपा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है वजह

पांडेय ने बताया कि हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उन्हें दिल्ली मेदांता में ले जाने की तैयारी में थे. इसी बीच रविवार की मध्य रात्रि में मेडिकल कॉलेज में ही उनका निधन हो गया. उन्होंने बताया कि पांडेय के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाएगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2,25,632 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3400 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है. Also Read - शर्मनाक: कोविड अस्पताल के खाने में मिला कीड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना

देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 36 लाख के पार पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 78 हजार 512 नए मामले सामने आए और इस दौरान 971 लोगों की जान चली गई. इसके साथ ही देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,21,246 हो गई है वहीं, अब तक 64,469 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं. देश में अभी 7,81,975 एक्टिव मामले हैं और 27,74,802 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

(इनपुट: भाषा)