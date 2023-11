Hindi Uttar Pradesh

Up Court Sentences Former Bahubali Mla Vijay Mishra To 15 Years Jail For Raping Lady Singer

Vijay Mishra is Convicted for rape : लेडी सिंगर से रेप में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 2020 में वाराणसी की रहने वाली महिला गायक के साथ 2020 में दुष्कर्म करने का सामने आया था

फाइल फोटो

Bhadohi district, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले ( Bhadohi district of Uttar Pradesh) में एमपी/ एमएलए कोर्ट (MP/ MLA Court ने महिला सिंगर के साथ दुष्कर्म मामले में बाहुबली पूर्व विधायक (Bahubali former MLA ) विजय मिश्रा (Vijay Mishra) को 15 साल की सुनाई सजा सुनाई (UP Court sentences former Bahubali MLA Vijay Mishra) है. और 1 लाख 10 हजार का जुर्माना किया है. विजय मिश्रा के बेटे और नाती को बरी कर दिया है. पीड़िता बेटे और नाती को बरी करने के कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है और वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगी.

बता दें कि वाराणसी की रहने वाली सिंगर के साथ पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ 2020 में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था.

2014 मेंलोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के लिए गायिका को बुलाया था

अभियोजन पक्ष के अनुसार वाराणसी की रहने वाली एक गायिका ने साल 2020 में पुलिस को शिकायत दी. गायिका ने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 में भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने उसे लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के लिए बुलाया था. गायिका ने कहा था कि इसी दौरान विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और पोते ज्योति उर्फ विकास मिश्रा के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया.

साल 2014 में रेप, 6 साल तक गायिका चुप रही

पीड़िता के मुताबिक, बाहुबली नेता विजय मिश्रा ने साल 2014 में रेप के बाद उसे धमकी दी थी कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे और उसके परिवार समेत मार देगा. इस डर से वह कई साल तक चुप रही. लेकिन साल 2017 में प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद विजय मिश्रा और दूसरे बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो पीड़िता ने भी साहस जुटाया और उसने विजय मिश्रा, उसके बेटे और पोते के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया था.

कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा सुनाई

एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने आज शनिवार को फैसला सुनाया और विजय मिश्रा (Former MLA Vijay Mishra) को 15 साल की सजा सुनाई. अदालत ने बाहुबली नेता को कल शुक्रवार को दोषी करार दिया था. जबकि उसके बेटे और पोते को दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने कल विजय मिश्रा की सजा पर आज शनिवार 4 नवंबर तय की थी.