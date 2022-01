UP Covid 19: यूपी में कोरोना (UP Corona Update) के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) द्वारा निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. वहीं निजी सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी अगर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें 7 दिन की ‘लीव विद पे’ दी जाएगी. यानी कोरोना संक्रमित मरीजों को 7 दिन की छुट्टी देने व सैलरी न काटने का नियम तैयार किया गया है.Also Read - Covid 19 in Maharashtra: मुंबई में 18 IPS अधिकारी कोरोना संक्रमित, 114 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

यूपी में कोरोना

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते सप्ताह भर में कोरोना के नए मामले 12 गुना तक अधिक बढ़ चुके हैं. पिछले रविवार के दिन राज्य में 552 नए मामलों की पुष्टि की गई. वहीं सोमवार के दिन कोरोना के दिन कोरोना के 8334 नए मामलों की पुष्टि की गई है. अकेले लखनऊ में 1100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की गई है. वहीं कोरोना से कुल 4 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है.

बच्चों का वैक्सीनेशन

उत्तर प्रदेश में बच्चों को लगाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अबतक कुल 21,54,908 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है. वहीं कुल मिलाकर राज्य में 22,25,19,497 डोजें दी जा चुकी है. वहीं 10 जनवरी से कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन या बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है.