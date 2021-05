UP COVID, Coronavirus, Lockdown Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अब ढलान पर है. प्रदेश में बीते 18 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है. प्रदेश में 24 घंटे में 8,737 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुल 8,737 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. Also Read - केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का कोरोना से निधन, दूसरे की हालत गंभीर; CM योगी ने दी श्रद्धांजलि

इसमें लखनऊ में 502, वाराणसी में 322, कानपुर नगर में 154, प्रयागराज में 158, मेरठ में 453, गौतम बुध नगर में 345, गोरखपुर में 295, गाजियाबाद में 289, बरेली में 150, मुरादाबाद में 176, झांसी में 42, सहारनपुर में 374, मुजफ्फरनगर में 337, आगरा में 113, जौनपुर में 165, मथुरा में 223, शाहजहांपुर में 200, बाराबंकी में 141, देवरिया में 263, बुलंदशहर में 250, रायबरेली में 133, अयोध्या में 171, कुशीनगर में 137, बदायूं में 112, महाराजगंज में 153, हापुड़ में 162, बहराइच में 132, फरुर्खाबाद में 129, बागपत में 238, बलरामपुर में 108 मरीज मिले हैं. अन्य जिलों में सबसे कम पॉजिटिव पाए गए हैं. Also Read - UP CoronaVirus News: योगी सरकार पर Allahabad High Court की तल्ख टिप्पणी, दिए ये सुझाव

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में कुल 2,79,581 सैम्पल की जांच की गई है. बीते 24 घंटे में 8,737 ही नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 30 अप्रैल तक यह संख्या तीस हजार से ऊपर रहती थी. प्रदेश में एक्टिव केस में भी 56 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि रिकवरी दर 90.60 प्रतिशत हो गई है. Also Read - Full Lockdown In UP: पूरे यूपी में 10 मई तक बढ़ा फुल लॉकडाउन, जारी रहेंगी ये सख्त पाबंदियां..

राज्य में अब तक कुल 4,52,31,090 सैम्पल की जांच की गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 8,727 नए मामले आए हैं. अब तक 14,83,249 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं. कोरोना के कुल 1,36,342 एक्टिव मामलों में से 99,891 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, इसके अतिरिक्त अन्य मरीज सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं.

प्रसाद ने बताया कि अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,77,548 क्षेत्रों में 6,24,287 टीम दिवस के माध्यम से 3,51,05,432 घरों के 16,79,99,716 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक 1,19,42,983 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई तथा पहली डोज वाले लोगों में से 32,81,544 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई. इस प्रकार कुल 1,52,24,527 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है. उन्होंने बताया कि 23 जनपदों में अब तक 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग को एक दिन में 1,12,309 तथा अब तक 5,27,193 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है.

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड बेड के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन व दवा की कमी भी नहीं है. अब तो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले लगभग 300 से अधिक प्लांट प्रदेश में लग रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश में 20 मई से 3,30,00,000 के करीब राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन दिया जाएगा. अब प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. (IANS)