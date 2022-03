UP Covid Restriction: कोरोना के कम हो रहे प्रकोप के बाद ज्यादातर राज्यों में कोरोना से जुड़ीं सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं. इसी कड़ी में यूपी में भी कोरोना (Coronavirus) से जुड़ीं सभी पाबंदियां खत्म करने का फैसला लिया गया. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद उत्तर प्रदेश में स्वीमिंग पूल, विवाह और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगी आंशिक पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं. हालांकि सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू रहेगा.Also Read - UP News: योगी सरकार की वापसी से खौफ में अपराधी, गले में तख्ती टांग थाने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर

Uttar Pradesh government lifts all #COVID19 restrictions in the State pic.twitter.com/a6qIuXHU8O

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 17, 2022