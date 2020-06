लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोविड- 19 संक्रमण से 24 और लोगों की मौत के साथ ही गुरुवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 345 हो गया, जबकि संक्रमण के मामलों की संख्या 12 हजार के पार चली गई हैं. यूपी में आज COVID19 के 480 नए केस दर्ज किए गए, जिससे कुल केस 12,088 हो गए. राज्‍य में आज 321 मरीज ठीक हो गए और इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या 7292 तक पहुंच गई. राज्‍य में कुल सक्रिय मामले 4451 हैं और अब तक कुल मौतें 345 Also Read - दिल्‍ली में कोरोना वायरस से आज 65 लोगों की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 34687 हुआ

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार शाम जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 24 और लोगों की मौत हो गई. इनमें सबसे ज्यादा पांच मेरठ के हैं. प्रदेश में 24 लोगों की मौत होना, एक दिन में इस वायरस से मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

बुलेटिन के अनुसार इसके अलावा कानपुर नगर में चार, आगरा और गाजियाबाद में तीन-तीन, मुरादाबाद, अलीगढ़, हापुड़़, बुलंदशहर, आजमगढ़, बिजनौर, बदायूं, झांसी तथा हाथरस में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है.

