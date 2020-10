UP Crime News: हाथरस में कथित गैंगरेप के बाद हुई लड़की की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के कानपुर से एक और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. कानपुर देहात में एक दलित महिला से बंदूक की नोक पर गैंगरेप का मामला सामने आया है. मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत दो लोग आरोपी हैं. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. Also Read - महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से किया सवाल, पूछा- मिशन बेटी बचाओ है या फिर...

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई यह घटना करीब एक हफ्ते पुरानी है, लेकिन पुलिस को इस संबंध में रविवार की सुबह सूचना मिली है. उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. इसके अलावा स्वाट टीम को भी जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत दर्ज करने वाली लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके घर में घुसकर दो युवकों ने उसे बंदूक की नोक पर धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया. आरोपियों में एक पूर्व ग्राम प्रधान भी शामिल है. लड़की का कहना है कि आरोपी उस वक्त घर में घुसे जब वह अकेली थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वे यह कहते हुए भाग गए कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

(इनपुट: PTI)