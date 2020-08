UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बलिया में सोमवार देर शाम एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले. घटना के बाद पहुंचे एसपी देवेंद्र नाथ, समेत कई अधिकारी तहकीकात में रात भर जुटे रहे. इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्रकार के परिजन को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. बलिया पुलिस अधीक्षक के पीआरओ विवेक पांडेय ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि कई अन्य की तालाश जारी है. Also Read - UP News In Hindi: यूपी के बलिया में TV पत्रकार की गोली मारकर हत्या, एक महीने के भीतर दूसरी ऐसी वारदात

उधर, पत्रकार के पिता ने आपसी रंजिश के दावे को बेबुनियाद बताया है. रतन सिंह के पिता विनोद सिंह ने कहा कि, ‘कोई विवाद नहीं था. ससमोली पुलिस प्रभारी द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट दी गई है. मेरे बेटे को झूठे बहाने से बुलाया गया था. जिस स्थान पर हत्या हुई, वह पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 20 कदम दूर है.

Three prime accused arrested from the spot. Search for other accused is underway. Although the deceased was a journalist the incident does not involve anything related to journalism. It is completely about land dispute between the two parties: Subhash Chandra Dubey, DIG Azamgarh https://t.co/qWoRyy2II2 pic.twitter.com/YRb1IaEtJv

— ANI UP (@ANINewsUP) August 24, 2020