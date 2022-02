Unnao murder case: यूपी में उन्नाव जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र से पिछले दो माह से लापता एक युवती का शव समाजवादी पार्टी (SP) सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह (late ex-minister Fateh Bahadur Singh) द्वारा बनवाए गए आश्रम के पास खाली जमीन से बरामद किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि मामले का मुख्य आरोपी रजोल सिंह सपा नेता फतेह बहादुर का बेटा है. अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है.Also Read - Nakur Assembly Seats: नकुड़ विधानसभा सीट पर रोचक है चुनावी जंग, BJP में रहे धर्म सिंह सैनी साइकिल पर सवार होकर दे रहे मजबूत चुनौती

Rampur, UP | The person whom they are saying belongs to SP has died 4 years ago. Police should answer why they took so many days to act on the matter. We are with the victim’s family and their demands should be fulfilled: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav on Unnao murder case pic.twitter.com/LVC7Rc2S7A

