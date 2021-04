COVID-19, DGP, HC Awasthy, IAS, Lucknow DM, Lucknow, UP, CORONAVIRUS, UP Police, News: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में यूपी के शीर्ष अफसर भी चपेट में आए गए हैं. शनिवार को ताजा जानकारी के मुताबिक, डीजीपी एचसी अवस्‍थी, एसीएस सूचना नवनीत सहगल और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कोविड-19 से पॉजिटिव निकले हैं. DM अभिषेक प्रकाश के कोरोना से संक्रमित होने के बाद IAS अधिकारी रोशन जैकब को COVID19 प्रबंधन के लिए DM प्रभारी नियुक्त किया गया. Also Read - Rajasthan University Exam 2021: राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

बता दें कि कल शुक्रवार को लखनऊ में सर्वाधिक 6,598 नए संक्रमित पाए गए और 35 संक्रमितों की मौत हो गई थी.

यूपी में कल आए थे कोविड-19 के 27,426 नए मामले, 103 और मरीजों की मौत

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 27,426 नये मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 103 और मरीजों की मौत हो गई. अपर मुख्‍य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया था कि पिछले 24 घंटे में 27,426 नये संक्रमितों के मिलने से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,93,720 हो गई, वहीं 103 और मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 9,583 हो गई है. 27,426 नए मामलों के सापेक्ष 6,429 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई और अब तक 6,33,461 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. गुरुवार तक 3.78 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी.राज्‍य में शुक्रवार तक 1,50,676 मरीज उपचाराधीन थे, जिनमें 77,146 घरेलू पृथकवास में जबकि 2,435 निजी अस्पतालों में और बाकी सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं.

मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही

कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है. शुक्रवार को कोविड-19 के 27,426 नए मामले, गुरुवार को 22,439 और सामने आए, बुधवार को राज्य में कोविड-19 के 20,510 नए मामले सामने आए थे.

लखनऊ में सर्वाधिक 6,598 नए संक्रमित

शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 6,598 नए संक्रमित पाए गए जबकि इस अवधि में 35 संक्रमितों की मौत हो गई. इसी अवधि में वाराणसी में 2,344, प्रयागराज में 1,758, कानपुर नगर में 1,403, गोरखपुर में 846, गाजियाबाद में 595 और गौतमबुद्धनगर में 497 मामले सामने आए. बुलेटिन के अनुसार इस दौरान कानपुर नगर में सात, बलिया और वाराणसी में पांच-पांच, प्रयागराज और मुरादाबाद में चार-चार संक्रमितों की मौत हुई है.