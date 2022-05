UP, UP, DGP, Mukul Goel : उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की सरकार ने अपने पुलिस महकमे के सबसे बड़े अफसर पर कार्रवाई की है. डीजीपी मुकुल गोयल (UP DGP Mukul Goel ) को विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने पर सीएम योगी ने उन्‍हें डीजीपी (Removed From Post) की पोस्‍ट से हटाकर उनका ट्रांसफर कर द‍िया है. गोयल को सिविल सिक्योरिटी का डीजी के पद पर भेज दिया गया है. अभी नए पुलिस महानिदेशक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है. भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी गोयल को पिछले साल जून में यूपी का डीजीपी नियुक्त किया गया था.Also Read - 'सर हमें लड़कियां परेशान करती हैं, इन अजीब नामों से पुकारती हैं', उत्तर प्रदेश के इस स्कूल में लड़कों ने प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी

Uttar Pradesh DGP Mukul Goyal transferred and posted as DG Civil Security

He was transferred after finding that he was not taking interest in departmental work.

(file pic) pic.twitter.com/10HSkdoVpr

