लखनऊ: यूपी के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश सिंह ने मैनपुरी जिले में फरियाद लेकर थाने पहुंचे एक व्यक्ति को ही यातनाएं देने के आरोपी थानाध्यक्ष और उसके कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं. राज्य पुलिस के सोमवार के एक ट्वीट में कहा गया कि डीजीपी ने मैनपुरी जिले में पत्नी के अपहरण और बलात्कार की शिकायत लेकर थाने पहुंचे एक व्यक्ति को ‘थर्ड डिग्री टॉर्चर’ दिए जाने संबंधी शिकायती ट्वीट का संज्ञान लिया है और थानाध्यक्ष एवं अन्य स्कर्मियों के निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि यह घटना मैनपुरी जिले के बिछवां थाने में हुई. घटना के मुताबिक गत शुक्रवार को मैनपुरी जिले में एक दम्पति मोटरसाइकिल से आ रहे थे. इसी दौरान कार सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की. आरोप है कि बदमाशों ने पति की आंख में कोई पाउडर डाल दिया और उसकी पत्नी को अगवा करके कार में सामूहिक गैंगरेप किया. बाद में वह घटनास्थल से कुछ दूरी पर बेसुध हालत में पड़ी मिली.

UP DGP Office: In a crime against women in district Mainpuri, SHO & staff misbehaved with husband of victim when he went to lodge complaint. Incident was tweeted to UP Police. Taking cognizance, DGP OP Singh ordered suspension of SHO&staff, lodging FIR against them&arresting them

