UP Election 2022: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक बड़े अफसार फर्जी वोट डालने की सजिश रच रहे हैं. सीनियर अफसर जूनियर अफसरों के आईडी कार्ड ले रहे हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अधिकारी अपनी मर्जी से जूनियर अधिकारियों के वोट भी डाल सकें. इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की साजिश चल रही है. इसे लेकर हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं. अखिलेश इससे पहले भी इस तरह की गड़बड़ी की बात कर चुके हैं.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता बात-बात में झूठ बोलते हैं. वह खुद को भगवान से ऊपर समझते हैं. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर फसल की MSP तय होगी. मंडी बनाई जाएंगी. गन्ने किसानों का 15 दिनों से अंदर भुगतान किया जाएगा. ओल्ड पेंशन जारी की जाएगी.

From Lalitpur to Saharanpur, senior officers have taken ID cards of junior employees for fake postal ballot votes. We’ll complain about this to the Election Commission… the bigger a BJP leader, the bigger his lies. BJP leaders consider themselves as God: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/ImJ0PqxMzb

