UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारी चल रही है. जहां एक तरफ राजनीतिक दल द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो वहीं जनता से लोकलुभावन वादे भी किए जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार करने औरैया के दिबियापुर पहुंचे और जनता से बड़ा वादा किया. शाह ने कहा कि होली 18 (मार्च) को है, मतगणना 10 मार्च को, ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार 10 को सत्ता में आती है तो, 18 को होली खास मनेगी. लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर उनके घर पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगले 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली बिल नहीं देना होगा.Also Read - UP Election 2022: ओपी राजभर का बड़ा आरोप-योगीजी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, काले कोट में भेजे गुंडे

Uttar Pradesh | Holi is on 18th (March), counting is on 10th, bring BJP govt to power on 10th, free gas cylinders will reach your house on 18th. No farmer will have to pay electricity bills for the next 5 years: Union Home Minister Amit Shah, in Dibiyapur, Auraiya pic.twitter.com/QFhFU7rjun

