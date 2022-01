UP Election 2022: यूपी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है. अब बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) ने इसे लेकर बयान दिया है. बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का कहना है कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) के लिए 403 विधानसभा सीटों में से 300 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं. सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया ‘‘बसपा विधानसभा चुनाव के लिए 300 से अधिक प्रत्याशी तय कर चुकी है और इनमें से कुछ की घोषणा भी कर चुकी है. इनमें से करीब 90 प्रत्याशी दलित समाज से हैं.’’Also Read - UP: चार बार कांग्रेस विधायक रहे गजराज सिंह ने RLD ज्‍वाइन की, जयंत चौधरी ने किया स्‍वागत

ब्राह्मण और मुस्लिम प्रत्याशियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में 15 जनवरी को पार्टी प्रमुख मायावती के जन्मदिन के बाद जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा ''विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की 90 फीसदी से अधिक सीटों के लिए पार्टी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं, जिनकी घोषणा पार्टी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन के बाद की जाएगी.''

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सलमान सईद को चरथावल विधानसभा सीट से तथा हाल ही में कांग्रेस छोड़ कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद को गंगोह विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. मिश्र ने बताया ''पार्टी दलितों के अलावा मुस्लिमों और ब्राह्मणों को भी टिकट देगी क्योंकि पार्टी ने 2007 के चुनाव में सर्व समाज को टिकट दिए थे और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की थी.'' उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से सात चरण में विधानसभा चुनाव होंगे. चुनाव का परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा. चुनाव आयोग के कोविड प्रतिबंध के तहत 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार केवल वर्चुअल माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं.