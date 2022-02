UP Election 2022, बाराबंकी/ अयोध्‍या: यूपी के सीएम (UP CM)) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज गुरुवार को उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 200 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा में दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन में त्योहारों से पहले दंगे शुरू हो जाते थे, लेकिन अब फसाद करने वाले लोग डरे-सहमे हुए हैं कि अगर वे ऐसी कोई हरकत करेंगे तो जुर्माना भरते-भरते उनकी पांच पीढ़ियां बीत जाएंगी. सीएम योगी ने बाराबंकी और अयोध्‍या में चुनावी सभाओं को करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बुलडोजर से एक्सप्रेस-वे भी बनवाए हैं और माफिया तत्वों द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जों को भी हटवाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में माफियाओं पर एक बार फिर बुलडोजर चलेगा और उनकी अकूत संपत्ति से गरीबों का विकास होगा. सीएम योगी ने अयोध्‍या में आयोजित रोड-शो में भी हिस्‍सा लिया.Also Read - UP Polls 2022: BSP को BJP की 'बी टीम' बताए जाने पर भड़कीं मायावती, कहा- अगर ऐसा था तो फिर...

योगी ने रामनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शरद अवस्थी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पहले त्योहरों के पहले दंगे शुरू हो जाते थे. अब दंगा करने वाले डरे-सहमे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो उनके पोस्टर चौराहों पर चस्पा हो जाएंगे और जुर्माना भरते-भरते उनकी पांच पीढ़ियां बीत जाएंगी." उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में आस्था के साथ खिलवाड़ करने का साहस कोई नहीं कर पाया और आज कोई भी व्यक्ति न तो कावड़ यात्रा रोक सकता है, न ही मां दुर्गा की पूजा.

सरकार ने बुलडोजर से एक्सप्रेस-वे भी बनवाए हैं और माफिया के कब्जों को भी हटवाया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बुलडोजर से एक्सप्रेस-वे भी बनवाए हैं और माफिया तत्वों द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जों को भी हटवाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में माफियाओं पर एक बार फिर बुलडोजर चलेगा और उनकी अकूत संपत्ति से गरीबों का विकास होगा.

ईद और मोहर्रम पर बिजली आती थी, लेकिन होली और दीवाली पर बिजली गुल रहती थी

सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले क्या लोगों को बिजली मिलती थी? आज तो मिलती है. 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था. ईद और मोहर्रम पर बिजली आती थी, लेकिन होली और दीवाली पर बिजली गुल रहती थी. योगी ने कहा, ”हमारी सरकार में जहां दुर्गा जागरण यात्रा निकली तो रामलीला की यात्राएं भी धूमधाम से निकलीं. पिछली सरकारों द्वारा उन्हें रोका जा रहा था. पहले ईद और मोहर्रम पर ही बिजली आती थी, होली और दिवाली पर नहीं. हम बिना भेदभाव के बिजली दे रहे हैं.”

गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा, पहले की सरकार माफिया को बेच देती थी

योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने शहरों और गांवों में 24 घंटे बिजली दी है और गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यही राशन समाजवादी पार्टी के माफिया बेच देते थे. सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले राशन SP के गुर्गों के पास चला जाता था और हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन उसमें समा जाएगा. ग़रीब देखता रह जाता था. हमने तय किया है कि होली, दीपावली में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराएंगे.

बेटी के जन्म लेते ही उसकी पढ़ाई के लिए पैकेज 25,000 रुपए कर दिया जाएगा

वही, अयोध्‍या में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में बेटी के जन्म लेते ही हम उसकी पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं, जिसे बढ़ा कर 25,000 रुपए किया जाएगा. गरीब कन्याओं की शादी के लिए अब तक 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ा कर अब 1 लाख रुपए किया जाएगा. सीएम योगी ने कहा, सरकार ने तय किया है कि होली और दीवाली में जो लोग उज्जवला योजना के पात्र हैं उन्हें दो गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता-बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन बस में मुफ्त में यात्रा कराएंगे.