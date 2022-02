UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर हैं. कांग्रेस (Congress) भी जोर-शोर से चुनाव लड़ रही है. इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है. कांग्रेस अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी. अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट (Karhal Assembly Seat) से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने एक दिन पहले ही यहां से नामांकन किया था. अखिलेश यादव को यहां से बीजेपी टक्कर देने की कोशिश कर रही है. हालांकि अखिलेश यादव के लिए ये सीट बेहद सुरक्षित है और उनकी जीत तय मानी जा रही है. अब अखिलेश यादव के सामने बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी ही होंगे.Also Read - यूपी आए कन्हैया कुमार पर केमिकल फेंकने की कोशिश, NSUI कार्यकर्ताओं ने पकड़ा

कांग्रेस के मैनपुरी क्षेत्र के समन्वयक मनीष शाह ने कहा कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि करहल से कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी. इसलिए नामांकन नहीं किया गया है. ये सीट पर होल्ड पर थी, और अब किसी का भी टिकट फाइनल नहीं किया गया है. Also Read - UP Assembly Election 2022: सपा ने लखनऊ की 6 सीटों के लिए उतारे अपने 10 उम्मीदवार, जानिए कहां से किसे मिला टिकट

Uttar Pradesh | Congress has decided that it will not field candidate from Karhal, so we didn’t file nomination today. The seat was on hold: Manish Shah, AICC-Coordinator of Mainpuri

Akhilesh Yadav is contesting assembly polls for the first time from Karhal. pic.twitter.com/D29jEDiwRR

