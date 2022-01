UP District Wise Election Date: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों (UP Vidhansabha Chunav 2022) का ऐलान हो गया है. यूपी में सात चरणों में वोटिंग होगी. 10 फरवरी से यूपी में वोट डाले जाएंगे. 14 फरवरी को दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथा चरण, 27 फरवरी को पांचवां, 3 मार्च को छठवां और 7 मार्च को सातवाँ चरण होगा. मतगणना 10 मार्च को होगी. यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा दल शासन करने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, ये 10 मार्च (UP Election 2022 Date Results) को साफ़ हो जाएगा. यूपी में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है. 15 फरवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है.Also Read - UP Assembly Election 2022: 7 चरण में डाले जाएंगे वोट, 2012 में नौ तो 2017 में 8 चरण में हुए थे चुनाव, जानें ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स

राज्य के किस जिले में कौन से चरण में वोटिंग (UP Main Kis Zile me Kab Hogi Voting) होगी, इसका ऐलान भी कर दिया गया है. जिलों को सात चरणों में (UP Election 2022 Date List) बाँट दिया गया है. पहले चरण में 12 जिलों में वोटिंग होगी. दूसरे चरण में 9 जिलों में, तीसरे चरण में 16 जिलों में, चौथे चरण में 9 जिलों में, पांचवें चरण में 11 जिलों में, छठवें चरण में 10 जिलों में, सातवें चरण में 10 जिलों में वोटिंग होगी.

पहले चरण में इन जिलों में वोटिंग (First Phase Voting )

यूपी में पहले चरण में मेरठ, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर और आगरा में वोटिंग होगी. पहला चरण 10 फरवरी को होगा.

दूसरे चरण की वोटिंग (Second Phase Voting)

दूसरे चरण में अमरोहा, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद में वोटिंग होगी. दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा.

तीसरा चरण की वोटिंग (Third Phase Voting)

तीसरे चरण में हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर में वोटिंग होगी. तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा.

चौथे चरण की वोटिंग (Fourth Phase Voting)

चौथे चरण में सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, बांदा में वोटिंग होगी. चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा.

पांचवें चरण की वोटिंग (Fifth Phase Voting)

पांचवें चरण में गोंडा, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग होगी. पांचवें का मतदान 27 फरवरी को होगा.

छठवें चरण की वोटिंग (Sixth Phase Voting)

छठवें चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आंबेडकर नगर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया और संत कबीर नगर में वोटिंग होगी. छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होगा.

सातवें चरण की वोटिंग (Seventh Phase Voting)

सातवें चरण में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली में वोटिंग होगी. सातवाँ चरण 7 मार्च को होगा.