UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान जारी है. अबतक हुए मतदान को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि इस चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहेगा. विधानसभा से पहले चर्चा में रहे लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया. तो वहीं, लखीमपुर की सदर सीट के कादीपुरसानी गांव में ईवीएम में शरारती तत्वों ने फेवीक्विक डाल दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और एक घंटे तक मतदान बाधित रहा. इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा का कहना है कि सपा के बटन को चिपकाया गया है, ताकी मतदान पार्टी के पक्ष में ना हो.Also Read - UP Polls 2022: मतदाता वोट करें इसके लिए DM ने निकाला गजब का जुगाड़, आप भी करेंगे तारीफ | देखिए Video

लखीमपुर खीरी में मतदान के दौरान ईवीएम में शिकायत मिलने के बाद ईवीएम बदलवाकर दोबारा मतदान शुरू कराया गया. एसपी संजीव सुमन ने बताया कि शिकायत मिली थी. Also Read - UP Polls 2022: मतदान के बाद बोले साक्षी महाराज- देशभर में हिजाब बैन के लिए लाया जाए कानून, फिर बनेगी योगी सरकार

किसान रैली के दौरान हुए लखीमपुर हिंसा में बेटे की गिरफ्तारी को लेकर घिरे अजय मिश्रा टेनी आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले. हालांकि, इस दौरान उनके साथ बेटा आशीष मिश्रा नहीं दिखा, जिसे हाल ही में कोर्ट से जमानत मिली है. टेनी के बेटे पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है. Also Read - 'कहीं ऐसा न हो BJP और SP के दावे धरे के धरे रह जाएं...' वोट डालने के बाद बोलीं BSP चीफ मायावती

वोटिंग के पहले और बाद में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत से इनकार किया. बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे हुए थे. दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने बनवीरपुर स्थित बूथ पर मतदान करने पहुंचे. लखीमपुर में इस बार किसान आंदोलन को लेकर हुई हिंसा यूपी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है. बता दें कि जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमाया था.

#WATCH | MoS Home Ajay Mishra Teni leaves from a polling booth in Banbirpur of Lakhimpur Kheri, after casting his vote for the fourth phase of #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/kgRpdoC9GP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 23, 2022