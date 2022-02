UP Election 2022 First Phase Voting Today: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज सुबह सात बजे से शुरू हो चुका है जो शाम छह बजे तक चलेगा. आज 58 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा हैऔर कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं. सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच गजब का उत्साह देखा जा रहा है. ठंड के बावजूद बुजुर्ग उम्मीदवार भी वोटिंग करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं. पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं. जो मतदाता इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है. वहीं आज सुबह भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने मतदान का प्रयोग किया और कहा कि एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी.Also Read - UP Election 2022 First Phase Voting Today: ठंड के बावजूद मतदाताओं का दिख रहा उत्साह, बूथों पर लगी लंबी कतारें

मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की और कहा कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. Also Read - Goa Assembly Election 2022: गोवा में आज पीएम मोदी की जनचौपाल रैली, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

भाजपा उम्मीदवारों का दावा-जीत हमारी ही होगी

सुबह मतदान करने पहुंची भाजपा उम्मीदवार बेबी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राज्य में सुशासन के लिए नागरिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे. बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से भाजपा की उम्मीदवार हैं. Also Read - Shamli, Muzaffarnagar and Meerut election 2022 voting: जानें पल-पल की अपडेट

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के गोवर्धन मंदिर में पूजा की और मतदान करने पहुंचे. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहन-बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है. हमारी बेटियां आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं. पहले बेटियों के लिए 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था. हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और अपना वादा पूरा करके दिखाया है. हम इस बार 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे.

सरधना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम ने मतदान किया और कहा कि हम विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं क्योंकि हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं. राज्य की जनता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं देखना चाहती है.

सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम

हापुड़ के ज़िलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि जो भी लोग मतदान केंद्रों पर अपने पहचान पत्र के अलावा चीज़ें लाता है उसको हम जब्त करते हैं. जनपद में हर जगह मतदान शुरू हो चुका है. लोग भी बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और काफी जगह लोगों की कतार लगी है.

आगरा (शहर) के SP विकास कुमार ने कहा कि आगरा में सब जगह मतदान शुरू हो चुके हैं. CAPF की करीब 129 कंपनी फोर्स जनपद में आई है जो जनपद के बूथों पर तैनात हैं. CAPF के अलावा होमगार्ड और सिविल पुलिस भी तैनात हैं. सुरक्षा के सारे इंतज़ाम किए गए हैं.

शामली डीएम, जसजीत कौर ने कहा कि सभी बूथों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. कुछ यादृच्छिक बूथों से प्राप्त ईवीएम के संबंध में कुछ शिकायतें, हम उन मशीनों को बदल रहे हैं और उनके मामले को हल कर रहे हैं. शांतिपूर्ण मतदान जारी है, कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

ज़िलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर,सुहास एल.वाई ने कहा कि हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने घर से निकलकर वोट डालने आएं. हमें 90% मतदान करना है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.