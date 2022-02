UP Election 2022 First Phase Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर समेत 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया था. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में कुल सात चरणों में मतदान (UP Election 2022 Schedule) होने हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिये व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सेनेटाइजर, दस्तानों, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इनमें 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिलाएं तथा 1448 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. प्रथम चरण के निर्वाचन में कुल 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं.Also Read - UP election 2022: चुनाव आयोग ने गोंडा के DM मार्कंडेय शाही को हटाया, डॉ उज्जवल कुमार होंगे नए जिलाधिकारी

बनाए गए 10,853 मतदान केंद्र

पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदेय स्थल बनाये गए हैं. मतदान पर सतर्क निगाह रखने के लिए 48 सामान्य प्रेक्षक, आठ पुलिस प्रेक्षक तथा 19 व्यय प्रेक्षक तैनात किये गए हैं. इसके अतिरिक्त 2175 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2718 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किये गए हैं. मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचानपत्रों का उपयोग कर वोट डाला जा सकेगा. Also Read - यूपी समेत पांचों राज्यों में जीत का भरोसा, अखिलेश-जयंत की जोड़ी पर निशाना; प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की 10 खास बातें

इन मंत्रियों की किस्मत EVM में होगी कैद

पहले चरण के चुनाव में प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. इनमें चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा और जलशक्ति व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक शामिल हैं. Also Read - PM मोदी ने अखिलेश-जयंत पर कहा- हमने पहले भी 'दो लड़कों' का खेल देखा है, एक समय एक 'बुआ जी' भी उनके साथ थीं

पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे

1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिलाएं और 1448 ट्रांसजेंडर मतदाता.

प्रथम चरण के निर्वाचन में कुल 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में हैं.

58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशियों में 73 महिला उम्मीदवार हैं

पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदेय स्थल बनाए गए हैं.

मतदान पर सतर्क नजर रखने के लिए 48 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 19 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं.

2175 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2718 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं.

चुनाव के लिए इन पहचान पत्रों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी चिंता की कोई बात नहीं है. आप पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचानपत्रों का उपयोग कर वोट डाल सकते हैं.

2017 के चुनाव में 58 में से 53 सीटें बीजेपी को मिलीं थी

2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पहले चरण में शामिल 58 में से 53 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी. वहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दो-दो सीटें मिली थी. इसके अलावा एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में गई थी.

