UP Election 2022: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को एक खुला पत्र लिखा है. असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने यूपी विधानसभा (UP Vidhansabha 2022) में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं करने का आग्रह किया. नोमानी ने ओवैसी से केवल उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने का आग्रह किया है, जहां उनकी पार्टी को अपनी जीत सुनिश्चित लगती है.

मौलाना नोमानी एक इस्लामी विद्वान हैं और इस्लामी मदरसों में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं. वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं. एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि वह यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 2017 में पार्टी ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लगभग दो लाख वोट हासिल किए थे.

AIMIM अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में, मौलवी ने कहा है कि एआईएमआईएम उम्मीदवार यूपी चुनावों में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ 'धर्मनिरपेक्ष वोटों' के बंटवारे की ओर ले जा सकते हैं. उन्होंने कहा, "मेरे विचार से आपको केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां जीत निश्चित है, और बाकी सीटों पर आपको गठबंधन (भाजपा के खिलाफ) के लिए अपील करनी चाहिए."