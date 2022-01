UP Election 2022: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से गठबंधन कर लिया है. एनसीपी यूपी चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ेगी. इसकी घोषणा एनसीपी ने कर दी है. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना तय किया है. अभी एक सीट के लिए बात हुई है, बाकी सीट पर भी बात चल रही है.Also Read - BJP ने UP की 172 विधानसभा सीटों के लिए उम्‍मीदवारों के नाम फाइनल किए, पहली लिस्‍ट कल हो सकती है जारी

समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब लोग बीजेपी न छोड़ रहे हों. अब तक 13 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. और भी कई लोग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. आज ही चार विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. Also Read - UP Polls 2022: अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? BJP की चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर; घोषणा जल्द...

Not a single day passes when a BJP leader does not leave the party. Take UP, for example, 13 MLAs are leaving BJP to join another party. I have come to know that 4 BJP MLAs are leaving it today itself: NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/dzIPiLctdN

— ANI (@ANI) January 13, 2022