UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान गुरुवार 10 फरवरी 2022 को होगा. पहले चरण (up phase 1 election) में पश्चमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है. 11 जिलों (up phase 1 election district) की 58 सीटों पर पहले चरण के मतदान गुरुवार सुबह शुरू हो जाएगा और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. पहले चरण के लिए मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की छूट उम्मीदवारों को दी है. बता दें कि समूचे उत्तर प्रदेश में कुल सात चरणों में मतदान (UP Election 2022 Schedule) होना है. गुरुवार को पहले चरण में 58 सीटों पर मतदाता (UP Election 2022 Voting) अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.Also Read - UP Election 2022: कांग्रेस का उन्नति विधान घोषणा पत्र-बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्ज माफ, 20 लाख रोजगार, जानिए और क्या-क्या

पहले चरण में दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के इलाकों मतदान हो रहा है. इसमें नोएडा सीट भी आती हैं, जहां से मौजूदा विधायक पंकज सिंह एक बार फिर मैदान में हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 2.54 लाख मत में से 1.62 लाख मत मिले थे. उन्हें समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी, कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज अवाना से टक्कर मिल रही है. पहले चरण के मतदान में कैराना भी एक महत्वपूर्ण सीट है. यहां इस बार भी पलायन के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है. भाजपा ने मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन चुनावी मैदान में हैं. नाहिद हसन की बहन इकरा चौधरी यहां से निर्लीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं Also Read - Gautam Budh Nagar Assembly: 16.69 लाख मतदाता तय करेंगे 39 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुजफ्फरनगर, बागपत और अतरौली में भी इसी चरण में मतदान हो रहा है. मथुरा से भाजपा ने राज्य सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है. उन्हें समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के प्रदीप माथुर टक्कर दे रहे हैं. थाना भवन सीट पर भाजपा ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने यहां से सत्य सय्यम सैनी को और सपा-आरएलडी ने अशरफ अली को अपना प्रत्याशी बनाया है. Also Read - SP BJP Manifesto: चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त के वादों की लगी झड़ी, सपा-भाजपा ने जनता से किए कौन से मुफ्त वादे | देखिए

पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा इन 11 जिलों की 58 सीटों (up election phase 1 constituencies) पर मतदान होना है. नीचे टेबल के जरिए जानें किस जिले में कौन सी सीट पर गुरुवार को होगा मतदान –