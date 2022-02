UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा. इसके लिए आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कन्नौज में जनसभा की. इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद से घोर परिवारवादियों को सपने दिखने बंद हो गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है. पीएम मोदी ने कहा कि उनके (सपा) लिए लोकतंत्र का मंत्र ‘परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन’ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की तुलना गुजरात से करते हुए कहा कि एक समय गुजरात में भी दंगे हुआ करते थे मगर भाजपा के सत्ता में आने पर गुजरात की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी फसाद की घटनाएं बंद हो गयीं.Also Read - Uttarakhand: CM योगी का राहुल गांधी पर हमला- जिनके पूर्वजों को हिंदू होने पर गर्व नहीं होता, वह हिंदू की परिभाषा बताए यह ठीक नहीं

पीएम मोदी ने यहां एक चुनावी सभा में विपक्षी दलों पर दंगाइयों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए कहा, "मुझे याद है. एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी. कांग्रेस के वर्षों के शासन में वहां ऐसी स्थितियां बना दी गई थीं कि न तो व्यापार फलता-फूलता था और न लोग सुरक्षित महसूस करते थे. हर साल अनेक दंगे होते थे वहां पर छोटी-छोटी बातों को लेकर दंगा हो जाया करता था. इसी तरह के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था. गुजरात के लोगों ने जब भाजपा को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई."

