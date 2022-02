UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2nd Phase) के लिए पीएम मोदी (PM Modi) ने यूपी के कासगंज (Kasganj) में चुनावी सभा की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोगों की नाव डूब गई है. इसलिए अब ये लोग EVM और चुनाव आयोग को दोष देने लगे हैं. सच ये है कि यूपी के लोग परिवारवादी लोगों को और उनके गुंडाराज को मानने को तैयार नहीं हैं.Also Read - अखिलेश यादव का ऐलान- आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देंगे, स्मारक भी बनाएंगे

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में एक चौक का नाम रखा गया है. इसके साथ ही यूपी की फिल्म सिटी में लता मंगेशकर अकादमी भी बनेगी जो संगीत को लेकर होगी. बता दें कि कासगंज में 14 फरवरी को दूसरे फेज़ में वोटिंग होनी है.

The ‘Parivarwadi’ people have realised that their boat has sunk & hence they’ve started blaming the EVM & the Election Commission. The truth is that the people of UP are not ready to accept them & their ‘Gunda Raj’: PM Modi at a public rally in Kasganj#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/0gH9gKMQHl

