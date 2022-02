UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान गुरुवार को सम्पन्न हुआ. अभी राज्य में 6 चरणों में मतदान बाकी है. राज्य में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है. दरअसल मुरादाबाद में कांग्रेस नेता रिजवान कुरैशी (Rizwan Qureshi) का घर-घर प्रचार अभियान (Door-to-Door Campaign) चल रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज किया है कि यह डोर-टू-डोर कैंपेन किसी रोड शो की तरह लग रहा था. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते रोड शो (Road Show) और बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगा रखी है.Also Read - UP Assembly Election 2022 LIVE Updates: यूपी के पहले चरण का मतदान सम्पन्न, कैराना में सबसे अधिक वोटिंग – Watch

रिजवान कुरैशी को कांग्रेस ने मुरादाबाद (Moradabad) से अपना प्रत्याशी बनाया है. उम्मीदवार रिजवान कुरैशी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) ने गुरुवार को यहां एक डोर-टू-डोर कैंपेन में भाग लिया था. पुलिस का कहना है कि यह प्रचार अभियान (Election Campaign) रोड शो की तरह था. मुरादाबाद के पुलिस सुप्रीटेंडेंट (SP) अखिलेश भदौरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत के अनुसार मामला दर्ज किया गया है. इस शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान ने घर-घर प्रचार अभियान की मंजूरी ली थी, लेकिन उनका यह अभियान किसी रोड शो की तरह दिख रहा था. इस दौरान उनकी लोग उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे थे.

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए रिजवान कुरैशी ने उनकी रैली के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ उनकी रैली के दौरान क्यों नहीं केस दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कुछ ही दिन पहले घर-घर प्रचार अभियान किया था. मेरठ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घर-घर प्रचार अभियान में भाग लिया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई. यदि घर-घर प्रचार अभियान के दौरान लोग हमें बेपनाह प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है. भाजपा डरी हुई है, इसलिए इस तरह की राजनीति हमारे साथ हो रही है.'

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में (UP Assembly polls) सात चरणों में मतदान होना है, जिसके तहत पहले चरण का मतदान गुरुवार 10 फरवरी को राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों पर हो चुका है. दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा. दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान होगा. दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में मतदान होगा.