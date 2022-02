UP Election 2022: कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि 30 साल में ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा चुनाव (UP Chunav) पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है. यही नहीं कांग्रेस (Congress) ने 30 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बार पूरी ताकत से चुनाव मैदान में हैं. हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं. हम वही मुद्दे उठा रहे हैं, जो वाकई जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं. और जनता से जुड़े हुए हैं.Also Read - UP Election 2022: अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ मुकदमा, 400 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई

आज प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में रोड शो किया. प्रियंका गांधी ने इस क्षेत्र की प्रत्याशी संगीता त्यागी के समर्थन में वोट मांगे और उन्हें जिताने की अपील की. संगीता त्यागी दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी हैं. कुछ महीने पहले राजीव त्यागी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था. Also Read - UP Election 2022 LIVE Updates News: सीएम योगी ने किया नामांकन-घर-घर पहुंची प्रियंका, अखिलेश का भाजपा पर तंज, जानिए पल-पल की खबर

We are fighting with all our might. It’s the first time in 30 years that our party has fought on all 403 seats. We are raising issues that pertain to the public & issues that are actually hurting the public: Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra#UPElections2022 pic.twitter.com/k8avfYauJR

