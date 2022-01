Samajwadi Party-RLD candidates List, UP Assembly Election 2022 Updates: लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) गठबंधन ने अपने उम्‍मीदवारों पहली सूची गुरुवार को जारी कर दी है. 29 उम्‍मीदवारों की सूची में से 10 सपा के और आएलडी के 19 के लोग शामिल हैं.Also Read - अखिलेश से मिले धर्म सिंह सैनी का बड़ा दावा- 20 जनवरी तक हर दिन BJP छोड़ेंगे 3-4 विधायक और मंत्री

Uttar Pradesh | Samajwadi Party-RLD alliance announces first list with 29 seats for the upcoming Assembly Polls pic.twitter.com/ufYc4DET2r

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2022