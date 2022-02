UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होनेवाला है. इससे पहले राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इस बीच, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) पर गंभीर आरोप लगाया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं. इसे लेकर उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है.Also Read - UP Election 2022 LIVE Updates: तीसरे चरण के रण की तैयारी, आज यादवलैंड में होंगे शाह-योगी, अवध में गरजेंगे अखिलेश

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है. लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभासपा प्रमुख ने कहा कि सोमवार को जब वे लोग वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे तो उनपर हमला किया गया. राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा, "योगी जी मुझे मरवाना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी और योगी के गुंडे वहां काले कोट में भेजे गए थे."

Suheldev Bharatiya Samaj Party chief Omprakash Rajbhar says he was attacked during filing of nomination of party candidate Arvind Rajbhar from Varanasi’s Shivpur constituency y’day

“Yogi Ji wants to get me killed. Goons of BJP & Yogi were sent there in black coats,” he says pic.twitter.com/VNHZ1aYgAC

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 15, 2022