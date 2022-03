UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Vidhansabha 2022) सटोरियों की पहली पसंद बना हुआ है और दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाये गये हैं. सट्टा बाजार की पहली पसंद भाजपा है, जो उनके अनुमान के मुताबिक इस बार 220 सीटों पर सिमट रही है और दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) है, जिसके बारे में उनकी राय है कि इस चुनाव में सपा का पहिया 135 से 140 सीट के बीच पंक्चर हो जायेगा. सटोरियों ने जनवरी में बीजेपी के उत्तर प्रदेश (UP) में 230 सीट जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन सात चरण के चुनाव के अंतिम दौर में अब सटोरियों का अनुमान है कि प्रदेश की 403 सीटों पर से इस बार 220 सीटों पर भी कमल का फूल खिल पायेगा.Also Read - Malhani Assembly Seat: सपा के गढ़ मल्हनी में 'अपनों' से BJP की टक्कर! JDU के टिकट से मैदान में हैं बाहुबली धनंजय सिंह

एक बुकी ने अपना न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि भाजपा को अधिक सीटें मिलने का अनुमान था लेकिन किसानों ने पूरा समीकरण बदल दिया. अंतिम चरण के चुनाव से पहले फिर लहर बदल गयी है. हमारा अनुमान है कि इस बार भाजपा को 220 सीटें ही मिलेंगी. सटोरियों के मुताबिक शुरुआती हार के बाद भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी. अगर सटोरियों के अनुमान के मुताबिक भाजपा इस बार चुनाव जीतती है तो 21 साल में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दोबारा सत्ता में आयेगी. Also Read - UP Election 2022: क्या पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का जादू चलेगा, बीजेपी को इस क्षेत्र में कितना होगा फायदा?

सटोरियों ने चुनाव के शुरूआती रुझान को देखते हुये सपा को 130 सीटें दी थीं लेकिन अब उन्होंने इसके 135 से 140 सीट पर जीत हासिल करने का अनुमान लगाया है. बुकी भाजपा और सपा दोनों के लिये 100 का 100 भाव लगा रहे हैं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को सटोरिये कोई भाव नहीं दे रहे हैं. उनके मुताबिक ये दोनों पार्टियां बस मूक दर्शक हैं. हालांकि सटोरियों ने बहुजन समाजवार्टी के लिये सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत का अनुमान लगाया है. सट्टा बाजार पेशेवरों के जरिये अपना कारोबार करता है और इस बाजार में सिर्फ उनके भरोसेमंद ग्राहक ही पैसा लगा सकते हैं. Also Read - Mau Assembly Constituency: बाहुबली मुख्तार अंसारी की विरासत के लिए बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में?