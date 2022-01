UP Election 2022: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) आज चुनाव प्रचार के लिए गाजियाबाद पहुंचे. सीएम योगी ने यहां के मोहन नगर इलाके में घर-घर वोट मांगे. वह लोगों को बीजेपी (BJP) का परचा देते हुए नज़र आये और लोगों से मिले. इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chunav) में बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहें. किसानों को सम्मान मिलता रहे और गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े.Also Read - UP Election 2022: सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, मुलायम और अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद में पहले हज हाउस बनता था, लेकिन अब कैलाश मानसरोवर भवन बनता है. बता दें कि एक दिन पहले कैराना पहुंचे अमित शाह ने भी पलायन मुद्दे का ज़िक्र किया था. आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना से पलायन भी नहीं होगा.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a door to door election campaign in the Mohan Nagar area of Ghaziabad, this afternoon pic.twitter.com/bxyUrLs2PJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 23, 2022