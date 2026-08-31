Opinion: यूपी चुनाव में जातियों का गणित अपनी जगह, लेकिन 'आधी आबादी' का साथ क्यों बन सकता है योगी की सबसे बड़ी ताकत

रामबाबू तिवारी । यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. अब सियासी दल वोटों का गणित साधने में जुटे हैं. जातीय समीकरण, गठबंधन और क्षेत्रीय वोट बैंक के बीच इस बार एक ऐसा फैक्टर भी है, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है- महिला वोट. यूपी की आधी आबादी अब सिर्फ परिवार की पसंद के आधार पर वोट नहीं करती, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, सरकारी योजनाओं का लाभ, महंगाई, रोजगार और परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों को भी अपने फैसले में शामिल करती है. ऐसे में सवाल है कि 2027 में महिलाओं का भरोसा किसके साथ रहेगा? अभी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ का दावा करते हैं. लेकिन चुनावी मैदान में असली चुनौती इस भरोसे को बनाए रखने और विपक्ष के लिए इसे तोड़ने की होगी.
सुरक्षा बनी योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार कानून-व्यवस्था रही है. सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनी पहचान बनाया. इसका सीधा संबंध महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ता है.
एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन, महिला बीट, महिला थाने और मिशन शक्ति जैसे अभियानों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को प्रशासनिक और राजनीतिक प्राथमिकता बनाया गया. प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए और हजारों पुलिसकर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया. 19 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई और 9 हजार से अधिक महिला बीटों का आवंटन किया गया.
महिला एवं बाल अपराधों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया. महिला एवं बाल अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश की दर 98.90 प्रतिशत तक पहुंची. अगर किसी महिला को यह महसूस होता है कि उसकी बेटी पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित तरीके से स्कूल, कॉलेज या बाजार जा सकती है, तो यह भावना सीधे उसके राजनीतिक फैसले को प्रभावित करती है. योगी सरकार आने के बाद महिलाओं के बीच सुरक्षा की इसी भावना को मजबूत करने की कोशिश हुई.
राशन से आवास तक, महिलाओं के बीच पहुंचा लाभार्थी मॉडल
महिलाओं के लिए राजनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है. परिवार चलाने वाली महिला के लिए राशन, घर, गैस कनेक्शन, बच्चों की पढ़ाई और इलाज भी उतने ही बड़े मुद्दे हैं.
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुंचा है. उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, मुफ्त राशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं ने सरकार और महिला लाभार्थी के बीच सीधा संबंध बनाया है.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बेटियों को लाभ मिला है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित हुई हैं. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 लाख 20 हजार से अधिक बेटियों के विवाह संपन्न कराए गए हैं. यही लाभार्थी राजनीति बीजेपी की बड़ी ताकत बनकर उभरी है और महिलाओं के बीच इसका असर 2027 के चुनाव में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है.
जब महिलाएं बनीं कमाने वाली और फैसले लेने वाली
योगी सरकार की महिला राजनीति का दूसरा बड़ा आधार आर्थिक सशक्तिकरण है. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है. लाखों महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं.
बैंकिंग, बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, राशन वितरण, बिजली बिल संग्रह और छोटे उद्यमों से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश केवल आर्थिक योजना नहीं है. इसने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भूमिका भी बदली है.
जब गांव की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ती है, बैंक से लेनदेन करती है, छोटा कारोबार शुरू करती है या परिवार की आय में सीधा योगदान देती है, तो उसकी सामाजिक भूमिका भी बदलती है. वह केवल परिवार के फैसलों का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक राय भी बनाने लगती है.
बेटी के जन्म से मां बनने तक, योजनाओं का पूरा नेटवर्क
महिलाओं को केंद्र में रखकर बनी राजनीति केवल एक योजना तक सीमित नहीं रही. बेटी के जन्म और शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व योजनाएं, पोषण के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था, विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना और आर्थिक स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूह- महिलाओं के जीवन के अलग-अलग पड़ावों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई.
प्रदेश में 1.90 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तार के साथ पोषण व्यवस्था को मजबूत किया गया है. 60 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को पोषण वितरण से भी जोड़ा गया है.
महिला वोट बैंक पर BJP की पकड़, विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती
उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लेकिन महिला मतदाता इस पारंपरिक गणित को बदलने की क्षमता रखती हैं. एक ही जाति के पुरुष और महिला मतदाता का राजनीतिक अनुभव हमेशा एक जैसा नहीं होता. पुरुष जहां जातीय या स्थानीय राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता दे सकता है, वहीं महिला के सामने घर की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, राशन, गैस, आवास और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अधिक प्रत्यक्ष होते हैं. अगर यह समीकरण 2027 तक कायम रहा, तो महिला वोट कई सीटों पर पारंपरिक जातीय गणित को उलट सकता है.
अखिलेश के PDA के सामने महिला वोट का सवाल
महिला मतदाताओं के बीच बीजेपी ने जिस तरह अपनी राजनीतिक जगह बनाई है, उसे तोड़ना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा. सपा के लिए भी यही सबसे बड़ा सवाल है. अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और PDA के जरिए अलग-अलग सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक समीकरण में महिलाओं के लिए कोई ऐसा अलग और स्पष्ट संदेश है, जो बीजेपी के सुरक्षा, सम्मान और लाभार्थी मॉडल को चुनौती दे सके?
(रामबाबू तिवारी लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज में शोध छात्र हैं. वह सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं.)
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