UP Election Results 2022: औरैया जिले की दिबियापुर विधानसभा सीट (Dibiyapur Vidhansabha Seat Result) को लेकर एक मिथक है. मिथक ये कि दिबियापुर में जिस पार्टी का भी विधायक चुनाव जाता है, लखनऊ की गद्दी भी उसी पार्टी को हासिल हो जाती है. पिछले दो चुनाव से ऐसा ही होता आ रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना (UP Assembly Election Results 2022) आज हो रही है. दिबियापुर में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे. आज हो रही मतगणना में दिबियापुर से कौन विधानसभा पहुंचेगा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये आज तय हो रहा है.

दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र इटावा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि दिबियापुर औरैया जिले में है. इस सीट का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है. यह सीट 2009 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और यहां पर 2012 में चुनाव हुआ. 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रत्याशी प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) को जीत हासिल हुई थी, तो राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अखिलेश यादव राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे. प्रदीप यादव सांसद भी रहे हैं. 2012 में यहां से प्रदीप यादव को 76,819 वोट हासिल हुए थे, जबकि बसपा के रामजी दूबे दूसरे स्थान पर थे

वहीं, 2017 में भाजपा के लाखन सिंह को जीत मिली तो राज्य में भाजपा (BJP) की सरकार बनी. 2017 में भी सपा से मैदान उतरे प्रदीप यादव को हार का सामना करना पड़ा था. लाखन सिंह को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया और यह सीट हॉट सीट बन गई.

2022 में भाजपा ने लाखन सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया है तो समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी प्रदीप यादव को मैदान में उतारा है. वहीं, बसपा ने अपना प्रत्याशी इस बार भी बदल दिया है. बसपा ने यहां से अरुण दूबे को मैदान में उतारा है.

2022 में दिबियापुर विधानसभा में कुल 321698 मतदाता है. जिसमें से 175, 252 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाताओं की कुल संख्या 146,436 है.

इस बार दिबियापुर में क्या होगा, जीत किसकी होगी. क्या प्रदीप यादव यहां से दूसरी बार विधायक बनेंगे या फिर 2017 में जीते बीजेपी के लाखन सिंह ही अपनी सीट बरकरार रखेंगे, ये आज तय हो जाएगा.