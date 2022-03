UP Vidhan Sabha Chunav Result 2022: उत्तर प्रदेश (UP Chunav Parinam) में सात चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम गुरुवार 10 मार्च को आएगा. मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. इन सबके बीच रिजल्ट से ठीक पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) में कथित अनियमितताओं की विपक्षी दलों की शिकायतों के बीच मेरठ और वाराणसी में मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए बुधवार को विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मेरठ में मतगणना पर निगरानी के लिए विशेष अधिकारी के रूप में भेजा गया है. साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाराणसी भेजा गया है.Also Read - Punjab Result 2022: पंजाब में धारा 144 लागू, मतगणना केंद्रों पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी, विजय जुलूस पर रोक

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगी. आयोग की तरफ से बताया गया है कि मतगणना सुगम रहे, इसके लिए 671 मतगणना पर्यवेक्षक, 130 पुलिस पर्यवेक्षक और 10 विशेष पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे. अधिकारियों ने बताया कि पहले भी विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाता रहा है ताकि किसी तरह के पक्षपात की शिकायतों पर ध्यान दिया जा सके. Also Read - UP Election के नतीजों से पहले तीन केंद्रीय मंत्री EC से मिले, धर्मेंद्र प्रधान बोले- हार के डर से अखिलेश यादव हताश

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में मंगलवार को राजनीतिक दलों की जानकारी के बिना EVM भेजी गईं. इससे पहले मेरठ में मतदान के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप लगे थे. आयोग के अधिकारियों ने इन आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है कि हाल में संपन्न मतदान में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) बाहर निकाली गईं. आयोग ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर व्यापक और पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. Also Read - UP Assembly Election Result से पहले EVM पर बवाल, अखिलेश के आरोपों पर वाराणसी के डीएम ने दिए ये जवाब

उधर, चुनाव आयोग बुधवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेस कर बताया कि मतगणना के दौरान 130 पुलिस पर्यवेक्षक और 10 विशेष पर्यवेक्षकों की लगाया है. EVMs को चौबीसों घंटे CCTV की निगरानी में तीन लेयर की सुरक्षा में रखा गया है. हर EVM का सीरियल नंबर राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है.

चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि EVM से जुड़ी कुछ अफवाहें फैलाई गईं जो गलत हैं. इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. आयोग ने उत्तर प्रदेश के CEO को ऐसी अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है. ECI ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है. EC ने वाराणसी के ADM को निलंबित किया है.

