UP ELECTION RESULT 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और गुरुवार यानी 10 मार्च को मतगणना (UP ELECTION RESULT 2022) होगी. थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती आरंभ हो जाएगी और उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा. गोरखपुर मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत देवरिया (DEORIA), गोरखपुर (GORAKHPUR), कुशीनगर (KUSHINAGAR), और महराजगंज (MAHRAJGANJ) जिले आते हैं. इन सभी जिलों में अलग-अलग विधानसभा सीटें हैं. जिसमें देवरिया (DEORIA) जिले में सात विधानसभा सीटें हैं, जिसमें रुद्रपुर (RUDRAPUR), देवरिया सदर, (DEORIA SADAR), पथरदेवा (PATHARDEVA), रामपुर कारखाना (RAMPUR KARKHANA), भाटपार रानी (BHATPAR RANI), सलेमपुर (SALEMPUR) और बरहज (BARHAJ) सीट आती है. गोरखपुर (GORAKHPUR) जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कैंपियरगंज (CAMPIERGANJ), पिपराइच (PIPRAICH), गोरखपुर शहर (GORAKHPUR URBAN), गोरखपुर ग्रामीण (GORAKHPUR RURAL), सहजनवा (SAHJANWA), खजनी (KHAJNI), चौरीचौरा (CHAURI CHAURA), बांसगांव (BANSGAON) और चिल्लूपार (CHILLUPAR) सीटें हैं. कुशीनगर (KUSHINAGAR) जिले में जिले में सात विधानसभा सीटें हैं, जिसमें खड्डा (KHADDA), पडरौना (PADRAUNA), तमकुही राज (TAMKUHI RAJ), फाजिल नगर (FAZIL NAGAR), कुशीनगर (KUSHI NAGAR), हाता (HATA) और रामकोला (RAMKOLA) सीटें आती हैं. महराजगंज (MAHRAJGANJ) जिले में पांच विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फरेंदा (PHARENDA), नौतनवा (NAUTANWA), सिसवा (SISWA), महराजगंज (MAHRAJGANJ) और पनियरा (PANIYARA) विधानसभा सीटें हैं. यहां पर हम आपको गोरखपुर मंडल के सभी जिलों की एक-एक विधानसभा सीट का अपडेट देगें. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस पार्टी ने बाजी मारी..तो लखनऊ मंडल की सीटों का लगातार अप्डेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - UP Election Result 2022: आजमगढ़, बलिया और मऊ में किसकी होगी जीत, यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ और तमकुही राज सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू. स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थे और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़कर फाजिलनगर से चुनाव लड़े हैं. Also Read - Punjab Election Results 2022 Results Live : आज होगा 1304 उम्‍मीदवारों की किस्‍मत का फैसला, 8 बजे से मतगणना