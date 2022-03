UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Results 2022) के मद्देनजर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो रही (UP Election Result 2022) है. इस बीच अगर आगरा डिवीजन की बात करें तो इसके अंतर्गत आगरा (Agra), मथुरा (Mathura), मैनपुरी (Mainpuri) और फिरोजाबाद (Firozabad) जिले की विधानसभा सीटें आती हैं. इन 4 जिलों में कई अलग-अलग विधानसभा सीटें और आगरा (Agra election results) जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें एतमादपुर (Etmadpur), आगरा कैंट (Agra Cantt), आगरा दक्षिण (Agra South), आगरा उत्तर (Agra North), आगरा ग्रामीण (Agra Rural) सीटें शामिल हैं. वहीं मथुरा (Mathura election results) जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें मथुरा (Mathura), छत्ता (Chhata), गोवर्धन (Goverdhan), मंत (Mant) और बलदेव (Baldev) विधानसभा सीट शामिल है. मैनपुरी (Mainpuri election results) में चार विधानसभा सीटें हैं जिसमें मैनपुरी सदर (Mainpuri Sadar), भोगांव (Bhogao), किशनी (Kishni) और करहल (Karhal) विधानसभा सीट शामिल है. वहीं फिरोजाबाद (Firozabad election results) में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें टुंडला (Tundla), जसराना (Jasrana), फिरोजाबाद (Firozabad), शिकोहाबाद (Shikohabad) और सिरसागंज (Sirsaganj) विधानसभा सीट शामिल हैं. यह हम आपको आगरा डिवीजन के सभी जिलों की एक एक विधानसभा सीट का अपडेट देंगे. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस पार्टी ने बाजी मारी..तो आगरा डिवीजन की लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - Kunda Assembly Election Results 2022: राजा भइया की कुंडा विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम - जानें पल-पल का अपडेट | Result Live