UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Results 2022) के मद्देनजर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो रही (UP Election Result 2022) है. इस बीच अगर अलीगढ़ मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत अलीगढ़ (Aligrh), ऐटा (Etah), हाथरस (Hathras) और कासगंज (Kasganj) जिले की विधानसभा सीटें आती हैं. इन 4 जिलों में कई अलग-अलग विधानसभा सीटें हैं. अगर अलीगढ़ (Aligarh Election Results) जिले की बात करें तो यहां 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें खैर (Khair), बरौली (Barauli), अतरौली (Atrauli), छर्रा (Chharra), कोइलो (Koilo) , इग्लास (Iglas) और अलीगढ़ (Aligarh) विधानसभा सीट शामिल हैं. एटा जिले (Etah Election Results) में 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें अलीगंज (Aliganj), एटा (Etah), मरहारा (Marhara) और जलेसर (Jalesar) विधानसभा सीट शामिल हैं. हाथरस जिले (Hathras Election Results) में 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हाथरस (Hathras), सादाबाद (Sadabad), सिकंदरराव (Sikandarrao) विधानसभा सीट शामिल हैं. वहीं कासगंज जिले (Kasganj Election Results) में कासंगज (Kasganj), अमनपुर (Amanpur) और पटियाली (Patiyali) विधानसभा सीट शामिल हैं. हम आपको अलीगढ़ डिवीजन के सभी जिलों की एक एक विधानसभा सीट का अपडेट देंगे. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस पार्टी ने बाजी मारी..तो अलीगढ़ डिवीजन की लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…