UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Results 2022) के मद्देनजर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो रही (UP Election Result 2022) है. इस बीच अगर इलाहाबाद मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं. इलाहाबाद (Allahabad Election Results) जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फाफामऊ (Phaphamau), सोराओं (Soraon), फुलपुर (Phulpur), प्रतापपुर (Pratappur), हंडिया (Handia), मेजा (Meja), करछाना (Karchhana), इलाहाबाद पश्चिम (Allahabad West), इलाहाबाद उत्तर (Allahabad North), इलाहाबाद दक्षिण (Allahabad South), बारा (Bara), कोराओं (Koraon) विधानसभा सीट शामिल हैं. फतेहपुर (Fatehpur Election Results) जिले में 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें जहानाबाद, बिन्दकी (Bindki), फतेहपुर (Fatehpur), आयहशाह (Ayah Shah), हुसैनगंज (Husainganj) और खागा (Khaga) सीट शामिल हैं. कौशांबी (Kaushambi Election Results) जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, जिनमें सिराथू (Sirathu), मंझनपुर (Manjhanpur) और चायल (Chail) विधानसभा सीट शामिल हैं. प्रतापगढ़ (Pratapgarh Election Results) जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें रामपुर खास (Rampur Khas), बाबागंज (Babaganj), कुंडा (Kunda), विश्वनाथगंज (Vishwnathganj), प्रतापगढ़ सदर (Pratapgarh Sadar), पट्टी (Patti) और रानीगंज (Raniganj) विधानसभा सीट शामिल है. हम आपको इलाहाबाद (प्रयागराज) मंडल के सभी जिलों की एक एक विधानसभा सीट का अपडेट देंगे. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस पार्टी ने बाजी मारी..तो इलाहाबाद डिवीजन का लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - Kunda Assembly Election Results 2022: राजा भइया की कुंडा विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम - जानें पल-पल का अपडेट | Result Live