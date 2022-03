UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Results 2022) के मद्देनजर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो रही (UP Election Result 2022) है. अगर आजमगढ़ मंडल की बात करें तो इस मंडल के अधीन तीन जिले आते हैं. इसके अंतर्गत आजमगढ़, बलिया और मऊ जिले हैं. आजमगढ़ (Azamgarh Election Results) जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गोपालपुर (Gopalpur), सगड़ी (Sagri), मुबारकपुर (Mubarakpur), आजमगढ़ (Azamgarh), मेहनगर (Mehnagar), अतरौलिया (Atrauliya), निजामाबाद (Nizamabad), फूलपुर-पवई (Phoolpur-Pawai), दीदारगंज (Didarganj) और लालगंज (Lalganj) शामिल हैं. बलिया (Ballia Election Results) जिलें में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें रसड़ा (RASRA), बेल्थरा रोड (BELTHARA ROAD), सिकंदरपुर (SIKANDERPUR), बांसडीह (BANSDIH), फेफना (PHEPHANA), बलिया नगर (BALLIA NAGAR), बैरिया (BAIRIA) विधानसभा सीट शामिल हैं. मऊ (Mau Election Results) जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मधुबन (Madhuban), घोषी (Ghosi), मोहम्मदाबाद गोहना (Muhammadabad Gohana) और मऊ सदर (Mau Sadar) विधानसभा सीट शामिल हैं. हम आपको आजमगढ़ मंडल के सभी जिलों की एक एक विधानसभा सीट का अपडेट देंगे. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस पार्टी ने बाजी मारी..तो आजमगढ़ डिवीजन का लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - UP Election Result 2022: इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ में कौन मारेगा बाजी, यहां देखें लाइव वोटों की काउंटिंग