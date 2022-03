UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. आज यानी 10 मार्च को मतगणना (UP Election Result 2022) हो रही है. मेरठ डिवीजन (Meerut division) की बात करें तो इसके अंतर्गत बागपत (Bagpat), बुलंदशहर (Bulandshahar), गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar), गाजियाबाद (Ghaziabad), मेरठ (Meerut) और हापुड़ (Hapur) सहित कुल 6 जिले हैं. इन सभी जिलों की कई अलग-अलग विधानसभा सीटें हैं. बागपत जिले में 3 सीटें छपरौली (Chhaprouli), बागपत (Bagpat) और बड़ौत (Badaut) हैं. बुलंदशहर जिले में 7 सीटें हैं जो कि शिकंदराबाद (Sikandrabad), बुलंदशहर (Bulandshahr), स्याना (Siyana), अनूपशहर (Anoopshahr), डिबाई (Dibai), शिकारपुर (Shikarpur) और खुर्जा (Khurja) हैं. गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आने वाली सीटों की बात करें तो यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं जो कि नोएडा (Noida), दादरी (Dadri) और जेवर (Jewar) हैं. मेरठ डिवीजन का अगला जिला है गाजियाबाद और यहां कुल 6 सीटें हैं जो कि लोनी (Loni), मुरादनगर (Muradnagar) साहिबाबाद (Sahibabad), गाजियाबाद (Ghaziabad), मोदी नगर (Modi Nagar) और धौलाना (Dhaulana) हैं. बात करें मेरठ की तो यहां कुल 7 सीटें हैं जो कि मेरठ शहर (Meerut), कैंट विधानसभा (Meerut Cantt), दक्षिण विधानसभा (Meerut South), सरधना (Sardhana), हस्तिनापुर (Hastinapur), किठौर (Kithore) और सिवालखास हैं. मेरठ डिवीजन का अंतिम जिला है हापुड़ और यहां कुल 3 सीटें धौलाना (Dhaulana), हापुड़ (Hapur) और गढ़मुक्तेश्वर (Garhmukteshwar) हैं. तो हम आपको बताएंगे कि किसको मिलेगी जीत और किसको देखना पड़ेगा हार का मुंह.. यहां मिलेगा आपको मेरठ डिवीजन की सभी सीटों का ताजा अपडेट..Also Read - UP ELECTION RESULT 2022: देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महराजगंज की विधानसभा सीटों का ताजा अप्डेट

कैंट सीट से बीजेपी के अमित अग्रवाल, सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मनीषा अहलावत, बसपा के अमित शर्मा और कांग्रेस के अवनीश काजला मैदान में थे.

किठौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और सपा-रालोद प्रत्याशी शाहिद मंजूर और बीजेपी के मौजूदा विधायक सत्यवीर त्यागी, बसपा के केपी मावी के भाग्य का फैसला होना है.

मेरठ दक्षिण सीट पर बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर और सपा के आदिल चौधरी के बीच मुख्य मुकाबला था.

मेरठ शहर सीट से सपा के रफीक अंसारी, बीजेपी के बीच ही लड़ाई नजर आई। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने भाजपा के कमलदत्त की मुश्किलें बढ़ाईं तो वहीं की राह में बसपा के दिलशाद शौकत आए। हालांकि दोपहर बाद यहां पहले के चुनावों की तरह ही ध्रुवीकरण की हवा बहने लगी। इसके बाद हाथी की चाल और पंजे की कोशिश कमजोर नजर आई।

हस्तिनापुर सीट सुरक्षित सीट है और यहां से बीजेपी के मंत्री दिनेश खटीक, सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा के बीच ही मुख्य मुकाबला था.

सरधना सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम, सपा के अतुल प्रधान के बीच कड़ी टक्कर रही. कांग्रेस से रिहानुद्दीन तो बसपा से संजीव धामा मैदान में थे.