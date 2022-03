UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज यानी 10 मार्च को मतगणना (UP Election Result 2022) हो रही है. ऐसे में आज का दिन यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यूपी के मुरादाबाद डिवीजन (Moradabad division) की बात करें तो इसके अंतर्गत बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल कुल 5 जिले हैं. इन सभी जिलों की कई अलग-अलग विधानसभा सीटें हैं. बिजनौर में 8 सीटें बिजनौर (Bijnor), चांदपुर (Chandpur), नगीना (Nagina), नजीबाबाद (Najibabad), धामपर (Dhampur), नूरपुर (Noorpur), नहटौर (Nehtaur), बढ़ापुर (Barhapur) हैं. अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं जो कि धनौर (Dhanaura (SoC), नौगावां सादत (Naugawan Sadat), अमरोहा (amroha) और हसनपुर (Hasanpur) हैं. बात करें मुरादाबाद जिले की तो यहां ठाकुरद्वारा (Thakurdwara), कांठ (Kanth), बिलारी (Bilari), मुरादाबाद शहर (Moradabad City), मुरादाबाद ग्रामीण (Moradabad Rural) और कुन्दरकी (kundarki) सहित 6 विधानसभा सीटें हैं. मुरादाबाद डिवीजन का अगला जिला है रामपुर जहां मिलक (Milak), रामपुर सदर (Rampur sadar), बिलासपुर (Bilaspur), चमरौआ (Chamrawa) और स्वार (Swar) सहित कुल 5 सीटें हैं. मुरादाबाद डिवीजन का अंतिम जिला संभल है जहां बिलारी (Bilari), चंदौसी (Chandausi-SC), असमोली (Asmoli) और संभल (Sambhal) सहित 4 सीटें हैं. यहां हम आपको मुरादाबाद डिवीजन के सभी जिलों की एक-एक विधानसभा का अपडेट देगें. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस उम्मीदवार को करना पड़ा हार का सामना…तो मुरादाबाद डिवीजन का लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - UP ELECTION RESULT 2022: जालौन, झांसी और ललितपुर में कौन मारेगा बाजी, यहां जानें ताजा हाल...